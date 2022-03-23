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В Кремле отказались комментировать уголовное дело против Невзорова

Представитель Кремля Песков отказался комментировать уголовное дело в отношении Невзорова

Фото: Сергей Гунеев / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался давать комментарий по поводу уголовного дела против журналиста Александра Невзорова за распространение фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть закон (о наказании за фейки о ВС РФприм. «Ленты.ру»), есть положение закона. Он достаточно жесткий, но с другой стороны он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, и положения этого закона должны применяться», — заявил представитель Кремля.

22 марта стало известно, что Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении Невзорова. Отмечалось, что поводом стала публикация журналистом заведомо ложной информации о ходе спецоперации на видеохостинге YouTube и в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за распространение фейковой информации о российских военнослужащих. Максимальное наказание по новой статье составляет до 15 лет лишения свободы.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины.

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Евгения Наумова
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