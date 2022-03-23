Запланировано участие Путина в будущем саммите «Большой двадцатки»

Посол России сообщила, что участие Путина в саммите G20 в 2022 году остается в планах

Участие президента России Владимира Путина в будущем саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали в конце 2022 года остается в планах, подтвердила российский посол в Джакарте Людмила Воробьева, сообщают «РИА Новости».

«Участие Президента России в саммите запланировано и остается в планах. Это будет, конечно, зависеть от ряда обстоятельств, в первую очередь от ситуации с коронавирусной инфекцией, а эта ситуация сейчас улучшается», — сообщила посол.

Воробьева также прокомментировала заявления представителей западных государств об исключении России из «Большой двадцатки». «Форум G20 — это форум, задача которого — улучшение экономической ситуации и разрешение экономических проблем. И конечно, исключение России из состава такого форума никак не поможет решить экономические проблемы, как раз наоборот», — поделилась мнением дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил шансы исключения России из состава объединения. Он заявил, что Москва является важной частью G20, и ни один ее член не имеет права исключить другую страну.