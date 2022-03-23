Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Запланировано участие Путина в будущем саммите «Большой двадцатки»

Посол России сообщила, что участие Путина в саммите G20 в 2022 году остается в планах

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Участие президента России Владимира Путина в будущем саммите «Большой двадцатки» (G20) на Бали в конце 2022 года остается в планах, подтвердила российский посол в Джакарте Людмила Воробьева, сообщают «РИА Новости».

«Участие Президента России в саммите запланировано и остается в планах. Это будет, конечно, зависеть от ряда обстоятельств, в первую очередь от ситуации с коронавирусной инфекцией, а эта ситуация сейчас улучшается», — сообщила посол.

Воробьева также прокомментировала заявления представителей западных государств об исключении России из «Большой двадцатки». «Форум G20 — это форум, задача которого — улучшение экономической ситуации и разрешение экономических проблем. И конечно, исключение России из состава такого форума никак не поможет решить экономические проблемы, как раз наоборот», — поделилась мнением дипломат.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь оценил шансы исключения России из состава объединения. Он заявил, что Москва является важной частью G20, и ни один ее член не имеет права исключить другую страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Россия и Украина дважды обменялись пленными
РФС отклонил предложение о расширении РПЛ до 18 команд
Захарова назвала фикцией претензии Евросоюза на дипломатичность
Министр спорта России оценил возможность снижения зарплат атлетам
Москвичи подрались из-за древних пирамид Египта
Выходки пьяных американских военных вызвали недовольство населения Крита
Приезжие организовали типографию для изготовления фальшивых паспортов в Москве
В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках
Британские компании испугались ухода «дочки» «Газпрома»
Вильфанд рассказал россиянам о погоде грядущим летом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.