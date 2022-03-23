В РФС сообщили о желании подать заявку на проведение ЧЕ 2028 и 2032 годов

Член исполкома РФС заявил, что Россия подаст заявку на проведение Евро 2028 и 2032 годов

Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин рассказал о желании организации подать заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такое решение было принято на заседании исполкома. Он также отметил, что РФС подаст двойную заявку.

Срок подачи заявок на проведение чемпионата Европы 2028 года истекает в среду, 23 марта. Хозяев турнира выберут в сентябре 2023-го. На данный момент среди претендентов на организацию соревнований Турция, Румыния, Болгария, Великобритания и Ирландия. Кроме того, совместную заявку подали Греция и Сербия.

Заседание исполкома РФС прошло ранее 23 марта. Стало известно, что организация отклонила предложение Российской премьер-лиги (РПЛ) об увеличении числа клубов в элитном дивизионе с 16 до 18.