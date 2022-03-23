Школы пяти регионов России стали лидерами по внедрению национальных блюд в меню

Сенатор Зленко заявила, что школы Ямала активно развивают национальную кухню в столовых

Школы Башкирии, Татарстана, Ингушетии, Чечни и Краснодарского края активно внедряют в своих столовых региональное и национальное меню. Об этом заявила зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, пишет «Парламентская газета».

По словам Зленко, в настоящее время импортные продукты занимают около 17 процентов поставок в российские школы — в основном это овощи и фрукты, которые привозятся из Китая. Сенатор отметила, что из-за сложной логистики закупаться иностранным продовольствием вынуждены преимущественно учреждения труднодоступных областей страны, например регионы Севера или Арктики.

Зленко отдельно выделила Ямал: столовые школ региона активно используют в приготовлении школьных блюд традиционные для местности продукты — оленину и бруснику. Также спикер привела в пример еще пять субъектов, ставших лидерами по развитию национальной кухни: Башкирия, Татарстан, Ингушетия, Чечня и Краснодарский край.

Ранее в марте сообщалось, что в Уральском Федеральном университете запустят новый формат экологичных столовых наподобие кафе или ресторанов здорового питания. Так, заказы посетителей будут приниматься в мобильном приложении — система позволит существенно сократить время обслуживания.