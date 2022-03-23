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Минобороны сообщило о ликвидации склада с вооружением ВСУ управляемыми ракетами

Минобороны заявило, что вертолеты уничтожили склад ВСУ с применением управляемых ракет

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские вертолеты Ка-52 уничтожили украинский ангар с вооружением с помощью применения управляемых ракет. Об этом Министерство обороны сообщило журналистам.

«Звено вертолетов Ка-52, в ходе огневой поддержки подразделений ВС РФ, с режима висения, противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" уничтожили назначенные цели без входа в зону поражения ПВО противника с расстояния свыше 7 тысяч метров», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что армейская авиация во время специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику и доставляет десант. Также она занимается поставкой военных грузов и авиационной поддержкой подразделений, которые выполняют определенные задачи во время операции.

Ранее ведомство доложило об уничтожении группой вертолетов Ка-52 и Ми-28Н десяти танков ВСУ. По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, группа вертолетов в ночное время также ликвидировала семь БМП и БТР.

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Анастасия Шейкина
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