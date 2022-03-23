Лавров уличил Запад в воровстве у России

Глава МИД России Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе «просто воровством»

Заморозка активов Банка России на Западе — это воровство. В этом уличил западные страны глава МИД России Сергей Лавров, выступая в МГИМО, передает ТАСС.

«Когда резервы Центрального банка [заморозили], вообще никто не мог подумать из тех, кто прогнозировал, какие санкции может Запад применить. Это просто воровство», — подчеркнул дипломат.

Министр также заявил, что Россия не будет в будущем зависеть от Запада, но готова к равноправному сотрудничеству. «Если будут хотеть сотрудничать, конечно, мы от этого не будем уходить, если на равных, и в наших интересах, и в их интересах, если будет такой баланс интересов», — уточнил он.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели санкции в отношении российского ЦБ, заморозив его резервы в своих национальных валютах. Позже Франция также заморозила активы Центробанка России на общую сумму в 22 миллиарда евро.