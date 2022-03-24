Стилист рассказал об альтернативе ушедшим брендам одежды

Стилист Лисовец рассказал о низких шансах российских брендов заменить западные

После ухода с рынка западных брендов одежды и обуви отечественные компании не смогут занять их место за короткий срок. Сложности связаны с объемами производства и вероятностью возвращения иностранных компаний, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» стилист Владислав Лисовец.

Альтернативой западному масс-маркету могут стать азиатские бренды. У российских компаний не развито производство в таких масштабах, поэтому они могут столкнуться с трудностями, считает Лисовец.

«Пока ничего не сможет заменить западные бренды, поскольку у всех ушедших очень большой объем производства. С таким объемом никто из наших не справится. Могут прийти какие-то азиатские и турецкие аналоги, но это тоже пока под большим вопросом. В целом сейчас российский рынок в таких количествах в один месяц или даже в полгода не сможет обеспечить рынок одеждой. Русские бренды не все производятся из российских тканей, не все производились в России, поэтому тоже вряд ли смогут пока предоставить такой ассортимент», — утверждает он.

У нас немного другой ценник, потому что масс-маркет за счет объема снижал себестоимость продукции, поэтому на выходе она была гораздо дешевле Владислав Лисовец Стилист

Когда в России стали появляться западные бренды, они вытеснили с рынка отечественных производителей. Из-за этого сейчас многие не рискнут наращивать производство, полагает стилист.

«Мы потеряли свои русские бренды, которые были представлены в каждом городе, имели огромное количество магазинов. Сейчас они ушли с рынка, потому что не справились с конкуренцией. Сегодня, если в стране есть возможности такого масштаба, чтобы отшивать одежду, что-то может появиться. Но я не уверен, что кто-то готов в это вкладываться, потому что не исключен вариант, что через некоторое время все бренды могут вернуться обратно, а отечественные останутся не у дел, потому что все вернутся к привычному массмаркету», — объяснил он.

При этом большого дефицита одежды и обуви не возникнет, вещи для базового гардероба можно найти в отечественных магазинах и шоурумах, уверен Владислав Лисовец.

«Футболки, толстовки и даже джинсы производят русские бренды. Конечно, это сложнее — они не представлены в торговых центрах, их нужно будет искать в интернете. Но так как в последнее время мода не особенно меняется, такие простые вещи всегда можно будет найти у наших русских брендов. Человек, которому важно обновить свой гардероб, обязательно что-то найдет», — заключил он.

