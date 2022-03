Диетолог назвал способы похудеть для людей среднего возраста с помощью напитков

ETNT: врач Вальдез рекомендует ограничить употребление алкоголя ради похудения

Американский врач-диетолог Джонатан Вальдез назвал способы похудеть при помощи напитков для людей среднего и старшего возраста. Рекомендации специалиста публикует Eat This, Not That! (ETNT).

Вальдез рассказал, что пить достаточно жидкости очень важно для похудения, однако многие напитки из магазинов содержат слишком много сахара. Врач рекомендует самостоятельно подслащивать низкокалорийные напитки, например, добавлять в воду клубнику. «В восьми ягодах клубники содержится только же витамина C, сколько в целом апельсине. Именно такое количество нужно человеку на день. Он помогает поддерживать оптимальный уровень коллагена в коже и костях. К тому же, такой напиток насытит вас лучше, чем обычный стакан воды», — объяснил диетолог.

Также он советует ограничить употребление алкоголя как источника лишних калорий. Вальдез пояснил, что в стандартной порции алкоголя, равной, примерно, бокалу вина, содержится около 100 килокалорий, и даже если выпивать по одной порции спиртного в день, то в неделю организм получает 700 ненужных килокалорий.

Вместо спиртного врач рекомендует пить травяной час с добавлением фруктов, например, яблок или груш. «Я часто кладу ломтик яблока или груши в чашку с чаем, прежде чем налить кипяток. После последнего глотка в кружке остается еще и приготовленный фрукт», — сказал Вальдез, добавив, что это хороший способ добавить вкуса полезному, но часто безвкусному травяному чаю.

Вдобавок, он призвал пить протеиновые коктейли, так как для здорового похудения необходимо достаточное количество белка. «Исследование показало, что высокобелковая диета (35 процентов углеводов, 40 процентов белков, 25 процентов жиров) может поспособствовать потере жира», — заявил диетолог.

Вальдез также советует отказаться от соков в пользу свежих овощей и фруктов, потому что они содержат клетчатку, помогающую дольше оставаться сытым, а при изготовлении соков, по его словам, почти вся клетчатка теряется.

