В ПСЖ нацелились на одного из самых дорогих игроков мира

ПСЖ заинтересовался Эрлингом Холандом и предложил ему зарплату в 100 миллионов евро в год

В «Пари Сен-Жермен» нацелились на одного из самых дорогих игроков мира Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Cadena Ser.

Французский клуб заинтересован в трансфере норвежца из дортмундской «Боруссии». ПСЖ обещает Холанду зарплату в 100 миллионов евро в год. Такую же сумму клуб предлагал Килиану Мбаппе в случае продления контракта.

16 марта сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил Холанду рекордную для Английской премьер-лиги (АПЛ) зарплату. «Горожане» готовы платить нападающему 600 тысяч евро в неделю. Таким образом, норвежец будет получать больше Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») и Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»), которые зарабатывают 460 тысяч евро в неделю.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года. Контракт норвежца истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро. По этому показателю он занимает второе место в мире и уступает Мбаппе, чья стоимость составляет 160 миллионов евро.