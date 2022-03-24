Суд изменил Рашкину меру пресечения с запрета действий на подписку о невыезде

Адвокат Рашкина сообщил об освобождении депутата под подписку о невыезде

Калининский суд Саратовской области принял решение изменить меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому в незаконной охоте. Об этом РЕН ТВ сообщил адвокат парламентария Константин Лазарев.

По его словам, подсудимого освободили под подписку о невыезде. Суд разрешил депутату пользоваться телефоном и интернетом. 31 марта суд намерен начать рассмотрение по существу уголовного дела об охоте.

9 февраля Басманный суд Москвы продлил срок запрета определенных действий до 29 марта, наложенный на Рашкина. Ему запретили охотиться, общаться со свидетелями и выходить из дома ночью.

По версии следствия, в ночь на 29 октября Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, не имея на это разрешения. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и уложили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, остановив машину депутата.

Госдума 10 марта на пленарном заседании одобрила постановление о направлении в суд уголовного дела о незаконной охоте депутата.

2 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил в отношении Рашкина уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Перед этим парламентария лишили депутатской неприкосновенности.