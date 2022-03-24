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Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян

Ирина Роднина ответила канадской журналистке Смит и назвала ущербным ЧМ-2022 без россиян

Фото: Алина Жердева / ТАСС

Трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила проведение чемпионата мира по фигурному катанию в 2022 году. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что без российских спортсменов турнир стал ущербным. «После Олимпиады чемпионат мира — всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворенные начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала», — объяснила она.

Также Роднина ответила канадской журналистке Беверли Смит, положительно оценившей отсутствие россиян на чемпионате мира. Она назвала ее мнение ущербным.

Ранее Смит обрадовалась отсутствию россиян на чемпионате мира. «Какой же нормальный турнир в сравнении с сумасшедшей драмой на Олимпийских играх. Выдохнем с облегчением: нет ни российских спортсменов, ни судей», — сказала она.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в ЧМ.

Дарья Коршунова
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