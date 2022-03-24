Депутат высказался об ответе на санкции США против Госдумы

Депутат Новиков заявил, что России не обязательно отвечать на санкции США против Госдумы

Введение США новых антироссийских санкций против Госдумы и 328 депутатов никак не скажется на работе нижней палаты российского парламента. При этом России не обязательно отвечать на них, заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Новые ограничительные меры Соединенных Штатов, о которых сообщил Белый дом, не смогут помешать российскому парламенту развивать взаимоотношения с другими государствами, утверждает Дмитрий Новиков.

«Что-то нового для нас в этом отношении нет. Все те государства, которые продолжают развивать с нами взаимоотношения, делают это и сегодня. Любой парламентарий любой страны прежде всего участвует в обеспечении формирования законодательной базы своей страны, а дальше в зависимости от полномочий депутатского корпуса. У нас в Госдуме каждый депутат относится к какому-либо комитету, все так и будут продолжать свою деятельность. Что касается нашей работы в международных структурах, то, например, ОДКБ, форматы, связанные с ШОС, форумы парламентаризма будут продолжать свое существование, мы будем дальше в них участвовать», — заявил депутат.

Мир далеко не сводится к Америке и Европе. У нас много работы на других внешнеполитических направлениях, в ряде случаев даже более перспективных Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Ответные меры из-за внесения Госдумы и большинства депутатов в санкционные списки проработает МИД. Но в нынешних условиях это не обязательно, считает Дмитрий Новиков.

«МИД осмыслит эту ситуацию и предложит свои варианты, они профессионалы в своем деле. Мы в коммуникации с ними подумаем, как быть. С одной стороны, в дипломатии существует принцип зеркальности, когда ни одни недружественные меры не должны оставаться без ответа. С другой стороны, сейчас Россия и страны Запада находятся в устойчивой конфронтации, и взаимные шаги друг в отношении друга осуществляются постоянно. Я думаю, не на каждый чих западных стран нужно реагировать. Состояние дел и наших контактов и без того вполне очевидно». — заключил он.

США ввели новые санкции против Государственной думы, а также 328 ее депутатов. Под ограничения попали 48 российских оборонных предприятий. Санкции запрещают въезд в США, а также накладывают ограничения на заключение сделок с членами списка.

