Кремль назвал условие прекращения высылки американских дипломатов

Пресс-секретарь Путина Песков назвал вынужденными меры по высылке дипломатов США из РФ

Для прекращения высылки американских дипломатов из России США должны прекратить высылать российских дипломатов. Такое условие в четверг, 24 марта, назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента отметил, что Москва лишь принимает ответные меры. «Наши действия не являются первопричиной этого кризиса, они являются вынужденными», — подчеркнул он.

23 марта стало известно, что МИД России вручил посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников. Представители российского министерства также предупредили, что любые враждебные действия Вашингтона против Москвы «получат решительный и адекватный ответ».

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс, комментируя сложившуюся ситуацию, призвал Россию прекратить высылать сотрудников американской дипмиссии и заявил, что открытая линия связи между РФ и США необходима.

24 сообщалось также, что польское правительство не исключает возможности высылки российского посла из страны, но пока такое решение не принималось.