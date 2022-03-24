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Больше десятка военнослужащих ВСУ перешли на сторону ДНР

На сторону Народной милиции ДНР перешли 12 солдат из двух бригад Вооруженных сил Украины

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 54-механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад перешли на сторону Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР). Информацию со ссылкой на ведомство передает РИА Новости.

По сводке из Telegram-канала НМ ДНР, к Народной милиции добровольно присоединились больше десятка бойцов ВСУ. В частности, из 54-механизированной бригады к ополчению перешли восемь человек, а из 25-й воздушно-десантной бригады еще четыре человека.

Также Народная милиция сообщает, что силы Донецкой республики сумели уничтожить еще 76 украинских военных, ликвидировав 23 огневые точки, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер. Часть техники ДНР удалось захватить. Народная милиция в очередной раз обратилась к ВСУ с призывом сложить оружие, последовав примеру сослуживцев.

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19 марта

С начала российской спецоперации на Украине части ДНР продолжают продвижение к границам республики, вглубь Донецкой области. Военным Донецка удалось освободить более 100 населенных пунктов, а глава ДНР Денис Пушилин заявил, что намерен очистить украинское общество от нацизма и русофобских идей.

Тем временем в Верховной Раде решили декриминализировать убийства российских и пророссийских солдат мирными гражданами Украины. Депутаты от правящей партии «Слуга народа» внесли в парламент соответствующий законопроект с поправками в Уголовный кодекс страны.

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Дмитрий Настасьев
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