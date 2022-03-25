Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней сын Елизаветы II выйдет в свет

Daily Mirror: попавший в опалу принц Эндрю впервые за долгое время выйдет в свет

Принц Эндрю, сын королевы Британии Елизаветы II, впервые за долгое время выйдет в свет после того, как заключил сделку с обвинившей его в изнасиловании американкой Вирджинией Робертс-Джуффре. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, принц Эндрю, который попал в опалу из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней, будет присутствовать на панихиде в память о его отце, принце Филиппе, который скончался в апреле 2021 года в 99 лет. Служба пройдет во вторник, 29 марта.

Живущие в США принц Гарри и Меган Маркл не появятся на панихиде. Под вопросом также присутствие королевы на мероприятии из-за сообщений о ее проблемах со здоровьем. 95-летняя Елизавета II продолжает выполнять государственные обязанности, однако старшие королевские помощники признают, что королева становится более хрупкой из-за возраста и неспособна работать в прежнем ритме. 16 февраля, когда в Виндзорском замке спросили, как она себя чувствует, Елизавета II, сжимая трость, указала на проблемы с ногами: «Ну, как видите, я не могу двигаться».

15 февраля стало известно, что принц Эндрю урегулировал иск, поданный Вирджинией Робертс-Джуффре, которая обвинила его в изнасиловании. Потерпевшая утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, американский финансист и друг принца Эндрю Джеффри Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем. Урегулирования удалось достичь всего за несколько недель до того, как Эндрю должен был дать показания, и его должны были допросить под присягой адвокаты Робертс-Джуффре. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом Эндрю категорически отвергал обвинения в изнасиловании. В 2019 году он дал интервью «Би-би-си» и попытался доказать свою невиновность, но потерпел полную неудачу. После интервью ему пришлось сложить полномочия члена королевской семьи и уйти в тень. В январе 2022 года Елизавета IIлишила Эндрю титула и воинских званий.