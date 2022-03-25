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В Карабахе назвали число погибших от ударов азербайджанских Bayraktar

Минобороны Карабаха заявило о трех погибших от ударов азербайджанских беспилотников

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Трое военнослужащих непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) погибли в результате ударов азербайджанских беспилотников Bayraktar TB-2. Число жертв назвали в Министерстве обороны НКР, передает «Интерфакс».

«Днем 25 марта ВС Азербайджана продолжили нарушения режима перемирия, применяя кроме стрелкового оружия также ударные беспилотники Bayraktar TB-2», — заявили в ведомстве.

Погибшие были контрактными военнослужащими Армии обороны Нагорного Карабаха.

Ранее Минобороны НКР сообщало о двух погибших. По данным омбудсмена непризнанной республики, еще 14 военнослужащих получили ранения.

Армения обвинила Азербайджан во вторжении в зону ответственности российских миротворцев утром 25 марта. В ответ на это представители Баку заявили, что их военные попросту «продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций».

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Алевтина Запольская
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