Назван самый опасный завтрак при похудении

ETNT: диетолог Триста Бест назвала выпечку самым опасным завтраком при похудении

Диетолог Триста Бест назвала самый опасный завтрак для желающих избавиться от жира в области живота. Об этом сообщает издание Eat This, Not That! (ETNT).

По словам эксперта, не следует начинать день с кондитерских изделий. «Выпечка для завтраков, такая как готовые и упакованные изделия для разогрева в тостере, пончики и даже некоторые батончики-заменители пищи могут замедлить ваше похудение, поскольку накопление жира в области живота легко подхлестнуть диетой с очищенными углеводами и сахаром», — объясняет она.

Бест утверждает, что выпечка, которую едят на завтрак, практически лишена питательной ценности и утоляет голод лишь ненадолго. При этом у нее множество недостатков, а содержащиеся в ней ингредиенты усиливают воспалительные процессы в организме и могут вызвать резкий рост уровня глюкозы в крови.

Диетолог рекомендует заменить выпечку продуктами, которые богаты постным белком. К ним, в частности, относятся куриные яйца и греческий йогурт.

Ранее австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала, как есть макароны и не толстеть, а ее коллега Джорджия Эмма Лаинг назвала три главные ошибки при похудении, которые мешают добиться результата и вредят организму и психике.