Юрист высказался о судьбе упаковки продуктов с логотипом Instagram в России

Судебный эксперт Иванишко оценил ситуацию с запретом Instagram фразой «не все так просто»

Решение о признании в России экстремистской и запрещенной компании Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram (заблокированы в РФ) является уникальным для отечественной судебной практики и требует дополнительного разъяснения для правоприменителя, считает судебный эксперт, специалист по вопросам экстремизма, преподаватель Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ Игорь Иванишко. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о судьбе упаковки продуктов, на которые нанесены логотипы запрещенных соцсетей.

Ранее производители продуктов попросили Генпрокуратуру РФ подтвердить, могут ли они использовать логотипы заблокированных в России Facebook и Instagram на упаковках после того, как владеющая ими компания Meta была признана экстремистской и запрещена на территории России. В обращении говорилось, что необходимость замены упаковки приведет к остановке предприятий и выводу товаров из оборота.

Массовый характер

Дело в том, что после вступления в законную силу решения суда о признании той или иной организации экстремистской публичная демонстрация атрибутики или символики таких организаций является противоправным деяниям. «Однако в представленном судебном прецеденте не все так просто», — отметил судебный эксперт.

До 21 марта подобных судебных прецедентов не было, так как ранее запрещенные экстремистские организации и их атрибутика, символика не носили столь массовый характер распространения и популяризации, и поэтому особых сложностей по реализации запрета на символику не было Игорь Иванишко судебный эксперт, специалист по вопросам экстремизма, преподаватель Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ

Необходимость разъяснений

В связи с этим Роскомнадзор уже дал разъяснение, что запрещается размещение логотипов Facebook и Instagram именно в средствах массовой информации, а Генеральная прокуратура РФ разъяснила, что использование гражданами и компаниями Facebook, Instagram и WhatsApp, которые принадлежат американской компании Meta, не может быть признано экстремизмом, поделился специалист. Однако, по его словам, пока еще не дано разъяснение относительно того, включается ли в данное непротивоправное использование продуктов Meta публичная демонстрация ссылок на используемые аккаунты физических и юридических лиц.

«Будем ждать официальных разъяснений от Генеральной прокуратуры РФ. Многие мои коллеги, которые также профессионально занимаются вопросами антиэкстремистской деятельности, предполагают, что запрет не коснется подобных ссылок с обозначением логотипа социальной сети. Но можно предположить, что даже при возможном стром подходе к ограничению символики и атрибутики Facebook и Instagram акты прокурорского реагирования будут учитывать сложность, высокую затратность устранения данной распространенной символики», — заключил он.

21 марта Тверской суд Москвы признал экстремистской организацией американскую компанию Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Ее деятельность была запрещена на территории России. Этому предшествовало то, что Meta временно разрешила Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих.

Обе соцсети были заблокированы на территории России Роскомнадзором. При этом глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что ограничение доступа не коснется WhatsApp.