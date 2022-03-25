Фанаты выбрали соперника Макгрегору

Фанаты проголосовали за проведение третьего боя Макгрегора и Диаса в UFC

Фанаты смешанных единоборств (MMA) выбрали самого желаемого соперника для американца Нэйта Диаса. Пост доступен в Twitter-аккаунте журналиста Чаматкара Сандху.

В опросе Сандху приняли участие более десяти тысяч пользователей. Респондентам были предложены варианты проведения боя с участием Диаса. Среди потенциальных соперников были названы Хорхе Масвидаль, Конор Макгрегор и Дастин Порье.

Большинство фанатов выразили желание увидеть третью схватку между Макгрегором и Диасом. За данный вариант проголосовали 55 процентов пользователей.

19 марта Макгрегор заявил, что готов драться против Камару Усмана, когда вернется в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). В последний раз ирландец выходил в октагон летом 2021-го, когда уступил Порье в их третьей схватке.

Диас и Макгрегор дважды встречались в октагоне. В марте 2016-го американец стал первым, кто сумел победить ирландского бойца. Летом того же года Магкрегор взял реванш.