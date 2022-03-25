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Минобороны заявило о десятке дрейфующих в Черном море украинских мин

Минобороны рассказало, что в Черном море дрейфует не менее десяти украинских мин
Здание Министерства обороны РФ

Здание Министерства обороны РФ. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Черном море дрейфует не менее десяти украинских мин. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

По его словам, мины сорвались с якоря. Сейчас они находятся в западной части Черного моря.

Рудской заявил, что мины создают угрозу для гражданских судов и военных кораблей.

По его словам, минирование подходов к портам минами устаревших типов — это безрассудство.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о блокированных Украиной судах в Черном море. Дипломат напомнила, что из-за применения Военно-морскими силами Украины устаревших якорных мин часть из них была выброшена штормом в открытое море. Этот факт напрямую угрожает безопасности судоходства в регионе.

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Константин Лысяков
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