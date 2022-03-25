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В Госдуме заподозрили США в попытке запустить «троянского коня» на Украине

Депутат Пискарев обвинил США в попытке вмешательства во внутренние дела ДНР и ЛНР

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Политика США свидетельствует о том, что Вашингтон планирует построить на Украине демократию через работу с молодежью и через проекты в сфере прав гражданского общества, образования и экологии. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его цитирует Telegram-канал комиссии.

Так Пискарев прокомментировал послабления американских санкций, согласно которым американским журналистам разрешили проводить финансовые операции в Крыму и Донбассе, а неправительственные организации (НПО) получили право оказывать гуманитарную поддержку в регионе.

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Пискарев увидел в таком решении попытку эскалации протестной активности через СМИ и НПО. Он заподозрил Вашингтон в попытке запустить «троянского коня». «Чем это заканчивается, мы прекрасно знаем. Таким образом, американцами готовится законодательная база для реализации на территории независимых республик ДНР и ЛНР, а также в Крыму попыток вмешательства во внутренние дела указанных республик и нашего государства», — объяснил парламентарий.

Американский Минфин опубликовал на своем сайте генеральную лицензию, в рамках которой разрешил американским СМИ проводить финансовые операции в Крыму, ДНР и ЛНР. Отмечается, что эти операции допускаются «в той мере, которая необходима для осуществления журналистской работы в данных регионах».

11 марта стало известно, что генеральной лицензией Минфина США американским НПО будут разрешены «действия, связанные с гуманитарными проектами, направленными на удовлетворение базовых человеческих потребностей, построение демократии, образование, некоммерческих проектов развития, защиту окружающей среды и ресурсов».

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Варвара Кошечкина
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