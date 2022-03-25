Россиянкам предсказали рост спроса на помаду после отмены масочного режима

Визажист Волгина заявила, что после отмены масочного режима помады обретут популярность

Стилист и визажист Мария Волгина предсказала россиянкам рост спроса на помаду после отмены масочного режима. Она отметила в беседе с радио Sputnik, что этот косметический продукт утратил свою популярность в период обязательного ношения масок, но теперь вновь обретет ее.

«Маски отменили, поэтому станут больше и чаще уделять внимание губам. В тренде все, что приближено к натуральности. Это ягодные, вишневые, малиновые оттенки», — заявила эксперт.

Волгина добавила, что помимо помады станут актуальны другие средства для губ, например, тинты, поскольку в моде остается универсальность и стойкость. Их можно наносить на губы, щеки, глаза, продукт очень удобен в применении, указала визажист. Также можно воспользоваться карандашами для губ, которые не сушат кожу и подходят под разные средства, заключила она.

Со вторника, 15 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в городе. Обязательные меры антиковидные на предприятиях и в организациях также отменены. В них входят измерение температуры сотрудников и разделительные перегородки на рабочих местах. Вслед за столицей от обязательного ношения масок отказались Подмосковье, Тамбовская и Калужская область, а также Кузбасс.

