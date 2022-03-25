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Байден оговорился и «допустил» отправку американских военных на Украину

Байден заявил десантникам США о возможности увидеть ситуацию на Украине «своими глазами»
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Байден выступил с речью перед американскими десантниками, дислоцированными на военной базе в польском Жешуве, во время которой он допустил оговорку об отправке солдат на Украину. Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время выступления Байден заявил, что у американских военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». При этом президент не стал уточнять, каким образом солдаты США должны оказаться на Украине, и идет ли речь именно об Украине. Помимо этого, глава США добавил, что украинцы невероятные, но значительную часть своего вдохновения черпают у американцев.

В то же время CNN приводит слова официального представителя Белого дома о том, что Вашингтон придерживается своей неизменной позиции и не собирается отправлять войска на Украину.

Ранее Байден заявил, что сожалеет о невозможности своего приезда на Украину. Он посетовал, что не может увидеть все своими глазами, как мог в других местах. «Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине», — сказал американский лидер.

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Марина Совина
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