Юрист счел возможным референдум о возвращении смертной казни в России

Адвокат Некрасов допустил проведение референдума о возвращении смертной казни в России

Вероятность отмены моратория на смертную казнь в России очень велика, считает адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. По его словам, если Конституционный суд примет такое решение, список преступлений, за которые предусмотрена высшая мера наказания, может быть увеличен. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что вопрос возвращения смертной казни могут вынести на референдум.

Согласно российскому законодательству, к смертной казни могут приговорить за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, геноцид, посягательство на жизнь правоохранителей, сотрудников суда и следствия, государственных и общественных деятелей. Возможность изменения этого списка оценил Андрей Некрасов.

«Можно прогнозировать увеличение количества преступлений, за которые можно назначать такую меру наказания. Можно предположить, что это будут особо тяжкие преступления, педофилия, возможно, какие-то изощренные способы убийства, терроризм, шпионаж, государственная измена. Если составов будет много, то и приговоров будет выноситься много», — объяснил он.

Отмена моратория

После выхода из Совета Европы Россия больше не обязана исполнять Европейскую конвенцию о правах человека. Шестой протокол этого документа, который так и не был ратифицирован, запрещает применение смертной казни в мирное время. Адвокат Андрей Некрасов не исключил, что мораторий на применение этой меры наказания может быть отменен.

«На протяжении многих лет многие люди высказываются за возвращение применения высшей меры наказания — причинение смерти преступнику. А в текущей ситуации прогнозировать что-то трудно, я не удивлюсь, если такой вопрос будет поставлен на какой-нибудь референдум», — сказал он.

Согласно 59-й статье Уголовного кодекса Российской Федерации, смертная казнь не применяется к женщинам, несовершеннолетним и мужчинам старше 65 лет. Высшая мера наказания в порядке помилования может быть заменена пожизненным тюремным сроком или лишением свободы на двадцать пять лет.

Как применяется смертная казнь

В 186-й статье Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации зафиксировано, что исполнение смертной казни происходит непублично и путем расстрела. Такой же метод использовали во времена СССР. Если в России будет снят мораторий, способ исполнения, вероятно, останется прежним, считает Андрей Некрасов.

«В целом там, что мы называем развитым миром, смертная казнь применяется разве что в Соединенных Штатах Америки. У них свой особый путь, но нельзя отрицать, что гуманизм, особенно в области юриспруденции, там очень глубоко укоренен. Там применяют инъекцию. В последнее время она унифицирована по всем штатам, она безболезненна. Над этим очень много работали политики, адвокаты, общественники, потому что нет смысла подвергать дополнительным страданиям тех, кто довольно долго томится в заключении и пытается оспорить высшую меру. Это та инъекция, которая блокирует все рецепторы, а потом прекращает биение сердца», — рассказал юрист.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет. Однако все будет зависеть от текущей ситуации — мораторий может остаться, если все будет спокойно, или же его пересмотрят при необходимости.

По его словам, международные основания для моратория на смертную казнь отпали, но есть внутренние правовые позиции Конституционного суда.

