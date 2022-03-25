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Советник Байдена пояснил его слова об ответе США на применение Россией химоружия

Джейк Салливан заявил, что США не применят химоружие ни при каких обстоятельствах
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Leah Millis / Reuters

Соединенные Штаты не намерены применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает Fox News.

Таким образом политик прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о том, что Вашингтон ответит, если Москва применит химоружие на Украине. Как объяснил Салливан, глава Белого дома имел в виду, что Россия «заплатит суровую цену» в случае любого применения оружия массового уничтожения — ядерного, химического или биологического.

«Мы выберем форму и характер нашего ответа в зависимости от тех действий, которые предпримет Россия», — заявил советник президента США. Салливан добавил, что соответствующие санкции будут приняты в координации с союзниками США.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что НАТО не оставит без ответа применение Россией химического оружия на Украине, если она все же на это решится. По его словам, характер ответных мер будет зависеть от того, как именно оружие будет применено.

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Ксения Назарова
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