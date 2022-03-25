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На Украине пожаловались на избиения подозреваемых в поддержке России

В ООН сообщили о случаях избиений на Украине из-за подозрений в поддержке России

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 жалоб на случаи избиения полицией Украины или представителями территориальной обороны людей, подозреваемых в мародерстве или поддержке России. Об этом на брифинге сообщила глава мониторинговой комиссии по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает РИА Новости.

По словам Богнер, после начала российской военной спецоперации на подконтрольных Украине территориях стали избивать людей, которых считают ворами, контрабандистами, подпольными производителями или нарушителями комендантского часа. Также избиениям подвергаются те, кого заподозрили в поддержке России.

Глава мониторинговой комиссии подчеркнула, что в жестоком обращении обратившиеся в том числе обвиняют полицейских, членов добровольческих сил и представителей территориальной обороны.

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Официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что закон предназначен для того, чтобы еще больше запугать несогласных с политикой Киева жителей страны.

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Алевтина Запольская
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