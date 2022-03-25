США отказались давить на Украину ради дипломатических договоренностей с Россией

Салливан: США решили не давить на Украину ради дипломатических договоренностей с Россией

США не станут оказывать давление на Украину, чтобы подтолкнуть ее к каким-либо дипломатическим договоренностям с Россией. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

США отказались давить на Киев ради соглашений с Москвой. «Идет дипломатический процесс. Этот процесс идет напрямую между Украиной и Россией. Соединенные Штаты напрямую не участвуют в этих переговорах», — отметил Салливан.

Помощник президента обратил внимание на то, что «любое дипломатическое соглашение Украина должна будет определить сама для себя».

Ранее президент США Джо Байден высказался о территориальной целостности Украины, ответив на вопрос, следует ли Киеву сделать уступки для прекращения огня. Он заявил, что подобные решения зависят только от властей страны. При этом американский лидер усомнился, что Киев примет такое решение.