Авербух рассказал о браке со звездой «Папиных дочек» и разнице в возрасте

Хореограф Илья Авербух заявил, что брак с актрисой Арзамасовой дает ему драйв жить

47-летний хореограф и тренер по фигурному катанию Илья Авербух в интервью YouTube-каналу «Начало» рассказал о браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой.

«Понятно, что многих озадачивает разница в возрасте и понимание, что мы в разных точках жизни встретились. Может быть, это дает дополнительный драйв жить каждый день. Понимаешь, что все скоротечно», — заявил Авербух. Он назвал 27-летнюю Арзамасову светлым и солнечным человеком, который ему идеально подходит.

В ноябре прошлого года Авербух вспомнил момент знакомства со звездой «Папиных дочек». По его словам, им сразу захотелось быть вместе.

Об отношениях актрисы и хореографа стало известно летом 2020 года, а в конце декабря они поженились. В августе 2021 года супруги стали родителями. Для актрисы сын стал первенцем, у Авербуха есть сын Мартин от брака с фигуристкой Ириной Лобачевой.