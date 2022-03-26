Стала известна зарплата Мбаппе в случае перехода в «Реал»

«Реал» готов предложить Килиану Мбаппе 25 миллионов евро в год и крупный подписной бонус

Мадридский «Реал» готов предложить нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе зарплату в 25 миллионов евро в год в случае перехода. Об этом стало известно AS.

Также в команде планируют выплатить футболисту крупный подписной бонус. Отмечается, что «Реал» может себе позволить в летнее трансферное окно приобрести игроков на 210 миллионов евро.

13 марта журналист Marca Рамон Альварес сообщил, что Мбаппе заключил контракт с «Реалом» 30 января. Однако позже эту информацию опровергли. Контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до июня 2022 года.

По оценке портала Transfermarkt, Мбаппе является самым дорогим игроком в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.