Резцова осудила критиков лыжника Большунова и заявила, что он прославляет российский спорт

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о втором месте лыжника Александра Большунова в спринте на чемпионате России-2022. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Мне все равно на результат! И я не хочу ругать Большунова, он красавец», — поделилась она. Резцова осудила тех, кто критикует лыжника, и заявила, что он прославляет российский спорт.

26 марта в Сыктывкаре прошли первые соревнования в рамках чемпионата страны. Победу в спринте коньковым стилем одержал Александр Терентьев. Большунов проиграл победителю 0,35 секунды.

Ранее российские лыжники лишились права участвовать в международных стартах из-за решения Международной федерации лыжного спорта (FIS). Несмотря на это, по итогам сезона Большунов занял вторую строчку в общем зачете Кубка мира.

На Играх в Пекине Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом. Он выиграл золото в скиатлоне, эстафете и марафоне. Также на счету спортсмена серебро в гонке на 15 километров классическим стилем и бронза в командном спринте.