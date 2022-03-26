Канадка одной фразой описала радость от отсутствия российских фигуристок на ЧМ

Журналистка Смит назвала ЧМ без российских фигуристок турниром здорового человека

Спортивная журналистка Беверли Смит обрадовалась итогам женского одиночного турнира на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Смит назвала ЧМ без российских фигуристок турниром здорового человека, заявив, что наслаждалась им до последней минуты. «Счастливые лица на подиуме. Каори Сакамото, вытирающая слезы во время гимна. Таким должен быть турнир», — описала свои эмоции канадка.

Россиянки впервые с 2018 года не выиграли чемпионат мира. Победительницей стала Сакамото, набравшая 236,09 балла. Второе место заняла представляющая Бельгию Луна Хендрикс. Замкнула тройку лидеров американка Алиса Лью.

1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций россияне не смогли принять участие в чемпионате мира-2022, который проходит во Франции.