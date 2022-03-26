Захарова напомнила Франции про карикатуры Charlie Hebdo

Захарова ответила на слова Макрона про карикатуру России и напомнила про Charlie Hebdo

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Франции про позицию на материалы Charlie Hebdo. Таким образом она ответила французскому президенту Эммануэлю Макрону на недовольство касательно карикатур на Евросоюз, появившихся на странице посольства РФ в Париже в Twitter. Ее комментарий появился в личном Telegram-канале.

По словам Захаровой, ранее МИД Франции обратил внимание на пост, «высмеивающий» солидарность европейских стран и их отношения с США. Макрон раскритиковал материалы российского посольства в соцсетях и заявил, что они неприемлемы и считаются пропагандистскими.

При этом официальный представитель МИД России вспомнила о позиции Франции по Charlie Hebdo. «Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в Charlie Hebdo», — сказала Захарова. В связи с этим российское посольство решило «последовать советам» и использовать сатиру, которую европейские политики «считают проявлением свободы слова».

«А теперь им что-то не понравилось? — задалась вопросом официальный представитель МИД России. — Нет уж. Получите и распишитесь».

Ранее стало известно, что посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. В российском диппредставительстве отметили, что это решение было сделано после просмотренного в Twitter материала.