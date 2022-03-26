Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова напомнила Франции про карикатуры Charlie Hebdo

Захарова ответила на слова Макрона про карикатуру России и напомнила про Charlie Hebdo

Фото: Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Франции про позицию на материалы Charlie Hebdo. Таким образом она ответила французскому президенту Эммануэлю Макрону на недовольство касательно карикатур на Евросоюз, появившихся на странице посольства РФ в Париже в Twitter. Ее комментарий появился в личном Telegram-канале.

По словам Захаровой, ранее МИД Франции обратил внимание на пост, «высмеивающий» солидарность европейских стран и их отношения с США. Макрон раскритиковал материалы российского посольства в соцсетях и заявил, что они неприемлемы и считаются пропагандистскими.

При этом официальный представитель МИД России вспомнила о позиции Франции по Charlie Hebdo. «Нас же именно французские президенты и МИД Франции учили, что любые карикатуры — это нормально. Даже такие чудовищные, как в Charlie Hebdo», — сказала Захарова. В связи с этим российское посольство решило «последовать советам» и использовать сатиру, которую европейские политики «считают проявлением свободы слова».

«А теперь им что-то не понравилось? — задалась вопросом официальный представитель МИД России. — Нет уж. Получите и распишитесь».

Ранее стало известно, что посла России в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции. В российском диппредставительстве отметили, что это решение было сделано после просмотренного в Twitter материала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
Российский генерал оценил возможность ракетного удара по резиденции Зеленского
Пранкер Вован объяснил удаление канала на YouTube
В двух популярных магазинах снизили цены из-за укрепления рубля
Усик объявил о решении покинуть Украину ради боя с Джошуа
Рогозин заявил о грабеже «Роскосмоса» и допустил отправку на Марс «кентавра»
Медведев рассказал о просьбе ушедших из России иностранных компаний
Захарова напомнила Франции про карикатуры Charlie Hebdo
Психолог дала совет боящимся ездить в лифте с незнакомыми людьми россиянам
Минобороны показало видео запуска ракет «Калибр» по объектам ВСУ
Захарова оценила идею польского генерала о претензиях Варшавы на Калининград
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.