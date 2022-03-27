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Белоруссия решила увеличить промышленные поставки в Россию на миллиард долларов

Глава Минпрома Белоруссии Пархомчик: Минск нарастит экспорт в РФ на сумму не менее $1 млрд

Фото: Ministry of Defence of the Russia/ Globallookpress.com

Глава Министерства промышленности Белоруссии Петр Пархомчик в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил, что Минск решил нарастить экспорт в Россию на сумму не менее одного миллиарда долларов, передает ТАСС.

Министр отметил, что по итогам двух месяцев 2022 года динамика увеличения поставок находится в пределах 135-136 процентов и продемонстрировала рост на 35-36 процентов. В условиях санкций, с Москвой решается вопрос об импортозамещении, составлены рабочие группы по хозяйственной деятельности, разрабатываются карты взаимоотношений, чтобы определить где, что и в каких объемах должно производиться. На эту работу ведомство отвело около двух месяцев.

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«Задача, которая стоит перед нашей промышленностью, — нарастить экспорт на российском рынке в пределах не менее одного миллиарда долларов, для предприятий Минпрома это вполне реализуемая задача. Любые санкции — это новые возможности, которые открываются перед белорусскими предприятиями», — подчеркнул Пархомчик.

Он добавил, что Белоруссия разрабатывает новые маршруты поставок продукции, в основном связанные с Россией. Глава Минпрома также не исключил отгрузку продукции через Грузию и Иран, назвал приоритетными направлениями Африку и Азию.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что зерно в этом году станет для республики таким же ценным товаром, как золото и нефть. Ценность зерна станет сравнимой с золотом из-за невысоких шансов другого крупного поставщика — Украины — провести полноценную посевную кампанию, уверен глава государства.

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Марина Совина
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