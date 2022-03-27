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Спорт

Звезда UFC попросил себя уволить

Звезда UFC Нэйт Диас обратился к руководству организации с просьбой себя уволить

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас обратился к руководству Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с просьбой освободить его от контракта с организацией. Пост доступен в Twitter-аккаунте Диаса.

Звезда UFC упомянул в обращении главу организации Дэйну Уайта и начальника юридического отдела UFC Хантера Кэмпбелла. «Извините, что приходится делать это вот так, но вы не даете мне подраться. А мне есть чем занять себя в этой жизни», — написал Диас, требуя уволить себя.

В январе Уайт допустил, что Диас может стать соперником ирландца Конора Макгрегора. Возвращение последнего должно состояться летом.

В декабре 2021-го Диас продлил контракт с UFC. Последний поединок под эгидой промоушена он провел в июне того же года. Тогда он уступил Леону Эдвардсу.

Диас стал первым бойцом UFC, который сумел нанести поражение Макгрегору. В марте 2016-го он вынудил ирландца сдаться в их очном поединке. Во втором бою с Макгрегором он потерпел поражение.

Николай Костюков
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