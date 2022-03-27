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Спорт

Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России

Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Фото: Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен преодолел дистанцию в 30 километров за один час, 14 минут и 58,2 секунды. Второе место занял Илья Семиков, проигравший победителю 20,5 секунды. Тройку сильнейших с таким же отставанием замкнул Станислав Волженцев.

26 марта на чемпионате России прошел мужской спринт. Большунов пришел к финишу вторым, победу одержал Александр Терентьев.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила запрет для россиян на все соревнования под эгидой организации.

Алексей Гусев
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