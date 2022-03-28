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Инфекционист объяснил снятие антиковидных ограничений в России на примере Китая

Инфекционист Тимаков объяснил снятие ограничений против коронавируса иммунитетом россиян

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

У россиян, переболевших COVID-19, выработался высокий иммунитет к болезни, поэтому в стране снимаются антиковидные ограничения. Об этом заявил инфекционист Евгений Тимаков в разговоре с ТАСС.

Он привел в качестве примера ситуацию с новыми коронавирусными ограничениями в Китае, где иммунитет жителей выработан за счет вакцинации. «Причем большая часть страны вакцинирована цельновирионной вакциной, которая менее эффективна против коронавирусной инфекции, — объяснил Тимаков. — Настоящего, истинного иммунитета против вируса Китай не имеет».

Инфекционист подчеркнул, что большинство россиян не только переболели COVID-19, но и неоднократно вакцинировались повторно. По его словам, это снижает вероятность осложнений.

Тимаков добавил, что вспышка коронавируса в Китае идет на спад. По его информации, в городах, где растет заболеваемость, предотвращают распространение COVID-19 по стране с помощью ограничительных мер.

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Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19. По его словам, ситуация улучшилась в большинстве российских регионов.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что основная доля случаев COVID-19 в России протекает в форме ОРВИ или бессимптомно.

При этом иммунолог Николай Крючков предупредил о возможном всплеске заболеваемости стелс-омикроном. По его словам, он может произойти до конца апреля.

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Константин Лысяков
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