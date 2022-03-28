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Диетолог назвала лучший фрукт для похудения

ETNT: диетолог Д'Анджело назвала яблоки помогающим худеть фруктом

Фото: Shelley Pauls / Unsplash

Американский врач-диетолог Кортни Д'Анджело назвала фрукт, который, по ее мнению, может помочь сбросить лишний вес. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Специалист считает, что одним из лучших фруктов, который может помочь похудеть, являются яблоки. Как рассказала Д'Анджело, яблоки снижают уровень холестерина, нормализуют артериальное давление и улучшают здоровье кишечника.

Также врач обратила внимание еще на два полезных для худеющих свойства яблок. «Яблоки особенно богаты пектиновыми волокнами, которые делают две вещи: они придают чувство сытости и замедляют обмен веществ, потому что медленно расщепляются», — заявила диетолог.

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Она отметила, что именно сочетание низкой калорийности и сытности делает яблоки одним из лучших продуктов для тех, кто хочет похудеть. Кроме того, она сослалась на исследование японских ученых, которое показывает, что содержащиеся в яблоках полифенолы напрямую сокращают количество жира, откладывающегося в области брюшной полости.

Ранее диетолог Триста Бест назвала самый опасный завтрак для желающих похудеть. По ее мнению, не стоит начинать день с выпечки.

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Никита Савин
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