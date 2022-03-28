Названо условие стабилизации цен на офисную бумагу в России

Аналитик Федяков заявил, что бумага подорожала из-за нарушения производственной цепочки

Гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков назвал условие стабилизации цен на офисную бумагу в России. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что этот товар подорожал из-за нарушения производственной цепочки, остатки реализуются по завышенной стоимости из-за спекуляций.

«Подорожание связано исключительно с нарушением баланса спроса и предложения. На рынке офисной бумаги всегда была сильная конкуренция», - указал эксперт. После локальной нехватки последовал ажиотажный спрос.

Федяков пояснил, что из-за санкций Запада российский Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат потерял возможность использовать иностранные химические реактивы и выпускать белую бумагу. После этого последовала попытка заменить импортное сырье отечественными.

Аналитик напомнил, что в любом эксперименте с заменой важно качество, чтобы не возникла ситуация, подобная использованию неподходящей марки бензина в машине.

Ранее старший директор, руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова заявила, что нормализация на рынке бумаги станет возможна, когда будут налажены поставки хлората натрия из других стран, в первую очередь из Китая, либо внесены изменения в процесс производства с использованием альтернативных отбеливателей.

