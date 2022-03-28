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Спорт

Чимаев дал совет попросившему уволить себя из UFC бойцу

Хамзат Чимаев посоветовал попросившему уволить себя из UFC Нэйту Диасу перейти в танцы

Фото: Jeff Bottari / Zuffa LLC / USA TODAY Sports / Reuters

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал совет Нэйту Диасу. Он прокомментировал
пост американца в Twitter.

«Тебе стоит перейти в танцы», — написал Чимаев. Он добавил, что Диас сдался и Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не для него.

Ранее Диас обратился к руководству UFC с просьбой освободить его от контракта с промоушеном. Он упомянул в обращении главу организации Дэйну Уайта и начальника юридического отдела Хантера Кэмпбелла. «Извините, что приходится делать это вот так, но вы не даете мне подраться. А мне есть чем занять себя в этой жизни», — написал Диас, потребовав уволить себя.

В декабре 2021 года Диас продлил контракт с UFC. Последний поединок под эгидой промоушена он провел в июне того же года. В схватке он уступил Леону Эдвардсу.

Диас известен своим противостоянием с Конором Макгрегором. В марте 2016 года американец стал первым, кто сумел победить ирландского бойца в UFC. Летом того же года Магкрегор взял реванш. Всего на счету американца 20 побед при 13 поражениях.

Дарья Коршунова
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