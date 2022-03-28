Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Роспотребнадзоре назвали число финансируемых США биолабораторий в мире

Попова заявила, что в мире есть более 300 финансируемых США биологических лабораторий

Фото: Mike Blake / Reuters

В мире насчитывается более 300 биологических лабораторий, которые финансируются США. Об этом на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

По словам главного санитарного врача, в 300 лабораторий включены и гражданские, и военные объекты.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Попова рассказала, что на фоне пандемии коронавируса многие страны мира занимаются строительством новых лабораторий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Комментарии отключены
Последние новости
Италия заявила о невозможности платить за российский газ в рублях
Турция нашла мину у границы с Болгарией в Черном море
Билли Айлиш в платье Gucci на «Оскаре» стала мемом в сети
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Путин поручил принять меры по переводу расчетов за газ на рубли
Французская фигуристка-чемпионка объяснила радость от отсутствия россиян на ЧМ
Крымские татары сообщили об угрозах со стороны украинских радикалов
ВДВ России совершили марш с преодолением водной преграды под Киевом
В Роспотребнадзоре назвали число финансируемых США биолабораторий в мире
Обвиненный в изнасиловании боец MMA объяснил случившееся
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.