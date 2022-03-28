В Роспотребнадзоре назвали число финансируемых США биолабораторий в мире

Попова заявила, что в мире есть более 300 финансируемых США биологических лабораторий

В мире насчитывается более 300 биологических лабораторий, которые финансируются США. Об этом на ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика Покровского заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует РИА Новости.

По словам главного санитарного врача, в 300 лабораторий включены и гражданские, и военные объекты.

Попова рассказала, что на фоне пандемии коронавируса многие страны мира занимаются строительством новых лабораторий.