В Роскомнадзоре заявили, что сайт мультсериала «Масяня» заблокировали его администраторы

Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта мультсериала «Масяня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление владельцу ресурса Mult.ru о необходимости удаления эпизода анимационного сериала», — говорится в сообщении.

Регулятор потребовал удалить один из эпизодов мультсериала, который содержит недостоверную информацию о спецоперации на Украине. В ведомстве также заявили, что не блокировали сайт ресурса, доступ к нему ограничили его администраторы.

Ранее 28 марта о блокировке сайта мультсериала «Масяня» сообщал его создатель Олег Куваев. Автор популярного мультфильма утверждал, что ведомство вынесло решение на основании требования Генпрокуратуры. Он добавил, что сайтом зрители пользуются редко, а новые серии остаются доступными на платформе YouTube.

27 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам журналиста Александра Невзорова и немецкого таблоида Bild по требованию Генпрокуратуры. При этом отмечалось, что ограничение может быть неполным, так как регулятор может запретить посещение одной или нескольких страниц сайтов.