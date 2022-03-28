Власти задумали расширить перечень городов для проведения эксперимента

Минприроды предложило расширить список городов, включенных в эксперимент по выбросам

Минприроды России подготовило перечень населенных пунктов, которые будут включены в эксперимент по квотированию. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперимент уже проводится Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. В рамках программы «Чистый воздух» вредные выбросы в этих городах должны снизиться на 20 процентов к концу 2024 года. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин предложил распространить систему квотирования на все города России с низким качеством воздуха.

Власти задумали расширить список городов для проведения экспериментов и добавить в него 29 пунктов. В него могут попасть Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ, Махачкала, Кызыл, Абакан, Черногорск, Барнаул, Петровск-Забайкальский, Ачинск, Лесосибирск, Минусинск, Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын, Астрахань, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Кемерово, Курган, Искитим, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Южно-Сахалинск. В этих городах зафиксировано высокое или очень высокое загрязнение воздуха.

До 1 июля перечень городов должно утвердить правительство, эксперимент продлится с 1 сентября 2023 года до 31 декабря 2030 года. «К июлю 2025 года по каждому городу будет разработан и утвержден комплекс мероприятий, который по итогу обязан привести к снижению выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза», — рассказали в ведомстве.

В декабре 2021 года экологический мониторинг выявил свыше 30 городов России с наиболее загрязненным воздухом. Большинство населенных пунктов находятся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Всего в перечень попали 35 городов, которые должны были войти в эксперимент «Чистый воздух» летом 2022 года.