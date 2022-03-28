Женщина переплыла океан на веслах с первой попытки и установила мировой рекорд

Британка пересекла Атлантический океан за 40 дней на весельной лодке и установила рекорд

Жительница Великобритании переплыла Атлантический океан на семиметровой весельной лодке с первой попытки и установила мировой рекорд скорости среди женщин. Об этом сообщает GoodNewsNetwork.

35-летней Виктории Эванс из Лондона понадобилось 40 дней и 19 часов, чтобы преодолеть расстояние в 4,7 тысячи километров от Канарских островов до Барбадоса на веслах. Предыдущее высшее мировое достижение равнялось 49 дням и 7 часам. После окончания плавания британка заявила, что решилась на поступок, чтобы «показать женщинам и девочкам, что для них нет ничего невозможного».

Эванс работает адвокатом и никогда не занималась греблей. Готовиться к экстремальному путешествию она начала три года назад. Чтобы стать самой быстрой из 11 женщин, пересекших Атлантику, ей пришлось грести по 12-14 часов в день. Спортивное достижение британки позволило также собрать 24 тысячи фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей) для благотворительной организации Women in Sport.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании вырастил на одном кусте больше тысячи томатов черри и побил мировой рекорд. Дуглас Смит из графства Хартфордшир улучшил собственное достижение, установленное несколькими неделями ранее.

