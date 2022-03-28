Канцлер ФРГ заявил об отсутствии цели у НАТО сменить власть в России

Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии цели у НАТО по смене власти в России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил об отсутствии цели у НАТО по смене власти в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем», — сказал канцлер Германии.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме разъяснили его слова, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

24 февраля президент Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины.