Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Канцлер ФРГ заявил об отсутствии цели у НАТО сменить власть в России

Канцлер ФРГ Шольц заявил об отсутствии цели у НАТО по смене власти в России

Фото: Johanna Geron / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя выступление американского президента Джо Байдена в Варшаве, заявил об отсутствии цели у НАТО по смене власти в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Это не является нашей целью. Мы едины в том, что смена режима не стоит на повестке дня и не является целью политики, которую мы ведем», — сказал канцлер Германии.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме разъяснили его слова, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

24 февраля президент Путин выступил с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о начале спецоперации на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным фразой «нравится это или нет»
В Дептрансе сообщили об изменении ограничений для пользователей кикшеринга
В России разрешат «серый» импорт для ряда товаров
Эрдоган обсудит посредничество Турции по Украине
США впервые применили новую систему ПВО на учениях
Канцлер ФРГ заявил об отсутствии цели у НАТО сменить власть в России
Задержанный боец MMA Новоселов отреагировал на обвинения в изнасиловании
Американцы начали терять веру в лидерство США в мире
Нефролог назвал подъемы по ночам опасным сигналом
В Сенате США возник раскол из-за приостановки торговли с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.