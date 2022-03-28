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Спорт

Российский футболист вошел в топ-10 самых дорогих игроков мира до 18 лет

Россиянин Арсен Захарян вошел в топ-10 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Фото: Globallookpress.com

Российский футболист Арсен Захарян вошел в топ-10 самых дорогих игроков мира не старше 18 лет. Рейтинг доступен на портале Transfermarkt.

Стоимость полузащитника московского «Динамо» и сборной России оценивается в 12 миллионов евро. Это девятое место списка.

Возглавляет рейтинг полузащитник «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем. Его стоимость составляет 75 миллионов евро. На второй позиции находится полузащитник «Байера» и национальной команды Германии Флориан Вирц (70 миллионов евро), на третьей — полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Гави (60 миллионов евро).

Ранее 23 марта стало известно, что Goal.com исключил Захаряна из рейтинга самых талантливых молодых футболистов. Россиянин должен был расположиться на 11-м месте, которое оставили вакантным.

Дарья Коршунова
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