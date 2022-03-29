Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Врачи назвали наиболее опасные для здоровья популярные продукты

ETNT: терапевт Симплер считает, что бекон и колбасы могут нанести серьезный вред здоровью

Фото: @New Layer Photography / Unsplash

Диетологи и врачи из США назвали популярные продукты, употребление которых может нанести серьезный вред здоровью. Об этом сообщает Eat This, Not That! (ETNT).

Терапевт Дана Симплер считает, что одним из наиболее опасных продуктов являются мясные продукты фабричного производства. «Бекон и колбасы, вроде салями, входят в список канцерогенов первой категории. По подсчетам, 50 тысяч человек в мире умирают от рака, вызванного употреблением красного и переработанного мяса», — заявила она.

По мнению врачей Дина и Айиши Шерзай, снеки с высоким содержанием сахара могут быть очень вредны для мозга. «При употреблении этих продуктов мозг получает слишком большое количество энергии слишком быстро, что заставляет организм работать дольше положенного, что приводит к стрессу и перегрузки на клеточном уровне», — считают Шерзай. Другой очевидно опасностью чрезмерного количества сладкого является вероятность развития диабета.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Диетолог Алисия Галвин считает, что очень вредными могут быть блюда для микроволновых печей, продающиеся в пластиковых емкостях. «Независимо от того, насколько полезна сама пища, при разогреве в пластике вредные химические вещества (например, Бисфенол А) в любом случае попадут в пищу. Надпись на упаковке, что она безопасна для микроволновых печей означает только то, что емкость не расплавится при нагреве», — сказала Галвин.

По мнению врача-диетолога Лизы Ричардс, еще одним продуктом, способным нанести серьезный вред здоровью, являются картофельные чипсы. «Чипсы полны вызывающих воспаления углеводов, жиров и натрия. Регулярное употребление чипсов способно вызвать серьезные проблемы с сердцем, не говоря уже о лишнем весе», — сказала доктор.

Ранее американский врач-диетолог Кортни Д'Анджело назвала лучший фрукт, который по ее мнению может помочь в похудении. По мнению специалиста, лучше всего помогают сбросить лишний вес яблоки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о разговоре Абрамовича с Эрдоганом перед переговорами
Япония вводит запрет на экспорт премиальных автомобилей в Россию
Росгвардия сообщила о поимке украинского боевика с ценными сведениями
Эрдоган покинул место переговоров России и Украины
На Украине сообщили о согласовании трех гуманитарных коридоров
С ростом цен в России решили бороться по-новому
Минобороны сообщило о поражении 68 военных объектов Украины
Боевики взорвали железнодорожный состав и взяли пассажиров в заложники в Нигерии
Элтон Джон вспомнил о попытке усыновить украинского ребенка
Необычное природное явление удивило пользователей сети
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.