Посол России в Бельгии назвал необоснованной высылку дипломатов

Посол РФ в Бельгии подтвердил высылку российских дипломатов и назвал ее необоснованной

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку 21 российского дипломата из страны и назвал ее необоснованной. Об этом сообщает ТАСС.

«Этим сотрудникам вменяют деятельность, не совместимую с их статусом. Посол РФ отвел эти обвинения как полностью необоснованные и подчеркнул, что данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами. Разумеется, эта недружественная акция бельгийской стороны не останется без ответа», — рассказали в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.

Еще четырех дипломатов вышлет Ирландия. Чехия признала одного российского дипломата персоной нон грата.