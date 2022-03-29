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Посол России в Бельгии назвал необоснованной высылку дипломатов

Посол РФ в Бельгии подтвердил высылку российских дипломатов и назвал ее необоснованной
Александр Токовинин

Александр Токовинин. Фото: Посольство России в Бельгии / Wikimedia

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин подтвердил высылку 21 российского дипломата из страны и назвал ее необоснованной. Об этом сообщает ТАСС.

«Этим сотрудникам вменяют деятельность, не совместимую с их статусом. Посол РФ отвел эти обвинения как полностью необоснованные и подчеркнул, что данное решение наносит серьезный удар по российско-бельгийским отношениям и идет вразрез с традициями взаимодействия между двумя странами. Разумеется, эта недружественная акция бельгийской стороны не останется без ответа», — рассказали в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что Бельгия вышлет из страны 21 российского дипломата по обвинению в шпионаже и угрозе безопасности королевства. Также о высылке 17 дипломатов по аналогичному обвинению сообщили в Нидерландах.

Еще четырех дипломатов вышлет Ирландия. Чехия признала одного российского дипломата персоной нон грата.

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Анжелика Бережная
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