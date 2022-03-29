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Спорт

Стало известно о решении ФИФА относительно РФС

Журналист Алейшо заявил, что ФИФА не рассматривает варианты приостановки членства РФС

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) не рассматривает варианты приостановки членства Российского футбольного союза или исключения РФС из состава организации. Об этом стало известно журналисту Фабио Алейшо.

Репортер со ссылкой на два источника заявил, что подобные решения не стоят на повестке конгресса организации. «Тема даже не будет обсуждаться в четверг в Дохе», — подчеркнул он.

Конгресс ФИФА пройдет 31 марта в Катаре. В повестке заседания одним из пунктов значится приостановление членства или исключение ассоциации — какой именно, не уточняется.

28 февраля ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого РФС подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако предварительные слушания завершились в пользу ФИФА.

Анастасия Борисова
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