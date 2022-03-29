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Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на сотни миллионов долларов

Госдеп США одобрил продажу Великобритании крылатых ракет Tomahawk на $368,53 млн

Госдеп США одобрил решение о продаже Великобритании крылатых ракет Tomahawk более чем на три сотни миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по сотрудничеству в области безопасности американского Минобороны.

Согласно заявлению, внешнеполитическое ведомство США в рамках программы продажи военной техники иностранным государствам FMS (Foreign Military Sales) решил одобрить поставку властям Соединенного Королевства крылатых ракет с последующей поддержкой и сопутствующим оборудованием на сумму 368,53 миллиона долларов. О данном решении Госдеп во вторник, 29 марта, уведомил Конгресс США.

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Ранее представитель Белого дома прокомментировал противоречивые слова президента США Джо Байдена о помощи украинским военнослужащим. По его словам, Украинские военные взаимодействуют со своими американскими коллегами в Польше по вопросам поставок вооружений из западных стран Киеву на регулярной основе.

26 марта Байден оговорился, выступая перед американскими военными на базе в польском Жешуве. Американский лидер «допустил» отправку десантников США на Украину — так, он заявил, что у военных будет возможность оценить мужество украинцев и увидеть все своими глазами, когда они будут «там». Идет ли речь об Украине, Байден не пояснил.

Позже он объяснил свою «оговорку» тем, что говорил с военными о помощи в подготовке украинских солдат в Польше. Он добавил, что делал заявления именно в таком контексте. «Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше», — заверил президент.

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Марина Совина
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