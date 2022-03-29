Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов «Союзов» с Куру

В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов российских ракет «Союз» с Куру

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Ракеты «Союз» не будут запускаться с космодрома Куру, поскольку космические аппараты, которые эти носители должны были выводить, планировалось использовать в военных целях. Таким образом объяснил в Telegram прекращение эксплуатации российских ракет во Французской Гвиане руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

По его словам, «Союзы» с Куру должны были вывести четыре навигационных спутника, спутник-разведчик и научный аппарат.

«Навигационные аппараты используются не для того, чтобы помочь таксисту проехать путь от точки А к точке Б, а для наведения высокоточного оружия. Именно это основная функция GPS, ГЛОНАСС и других навигационных спутниковых систем», — объяснил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что «про спутник-разведчик после того, как Европа призналась, что будет передавать спутниковые снимки украинским вооруженным подразделениям, и говорить нечего». По его словам, «санкции в отношении российских ракет в любом случае вступили бы в силу, и Россию в любом случае вытеснили бы с рынка пусковых услуг к концу этого года».

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Мединский объяснил решение сократить военную активность под Киевом
В России заявили о независимости военной промышленности от иностранных поставок
Пожарные спасли застрявшую в корзине для белья пенсионерку
Познер объяснил исчезновение своей программы из эфира Первого канала
В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов «Союзов» с Куру
Известный диетолог перестал правильно питаться и показал изменившуюся внешность
На Украине объявили воздушную тревогу почти во всех областях
В Турции заявили о необходимости сотрудничества Москвы и Анкары
Россия заявила о нулевом наполнении отношений с Польшей
Чехия решила выслать одного российского дипломата
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.