В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов «Союзов» с Куру

В «Роскосмосе» объяснили прекращение стартов российских ракет «Союз» с Куру

Ракеты «Союз» не будут запускаться с космодрома Куру, поскольку космические аппараты, которые эти носители должны были выводить, планировалось использовать в военных целях. Таким образом объяснил в Telegram прекращение эксплуатации российских ракет во Французской Гвиане руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрий Струговец.

По его словам, «Союзы» с Куру должны были вывести четыре навигационных спутника, спутник-разведчик и научный аппарат.

«Навигационные аппараты используются не для того, чтобы помочь таксисту проехать путь от точки А к точке Б, а для наведения высокоточного оружия. Именно это основная функция GPS, ГЛОНАСС и других навигационных спутниковых систем», — объяснил руководитель пресс-службы.

Он добавил, что «про спутник-разведчик после того, как Европа призналась, что будет передавать спутниковые снимки украинским вооруженным подразделениям, и говорить нечего». По его словам, «санкции в отношении российских ракет в любом случае вступили бы в силу, и Россию в любом случае вытеснили бы с рынка пусковых услуг к концу этого года».

В марте гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сказал, что стартовый стол российской ракеты «Союз» на космодроме Куру будет законсервирован навечно.

В том же месяце «Роскосмос» отказался от пуска «Союза» со спутниками OneWeb с Байконура.

В феврале в ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией госкорпорация приостановила пуски российских ракет с Куру.